الحكومة الليبية تطالب بمساعدات دولية لإخماد حرائق الجبل الأخضر

كشفت الحكومة الليبية عن اتصالات دولية مكثفة وعاجلة، قامت بها مع عدد من الدول من بينها إيطاليا وفرنسا وتركيا وتونس لإرسال طائرات للمساعدة فى إخماد الحرائق، التى اندلعت فى مناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا.

وأكد على زيدان، رئيس الوزراء الليبى اليوم، الأربعاء، أنه تم التواصل مع فرنسا وإيطاليا لطلب إرسال طائرات إطفاء، إلا أنه تبين أن عندهم حرائق شديدة، وكل طائراتهم موجهة لإخمادها.

وأضاف أنه تم التواصل أيضًا مع رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان، وقام تخصيص طائرة إلا أنها لم تحصل بعد على الإذن لعبور الأجواء اليونانية.

وأعربت السلطات الليبية عن أملها فى أن تمنح السلطات اليونانية إذن العبور لهذه الطائرة لأنها حالة إنسانية.