شاب يشنق نفسه بسبب خلافات بين والديه بالمنيا

أقدم شاب على الإنتحار بالعدوه بسبب تفاقم الخلافات بين أبوه وأمه وترك الأم لمنزل الزوجية.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، مدير امن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العدوة، بتلقيه بلاغاً من المستشفي العام، بوصول “علاء-س-ا” جثة هامدة، وبإجراء الكشف الطبي، تبين وجود أثار خنق حول الرقبة.

بسؤال والده “حسين-س-ا”، قررأن نجله أقدم علي الإنتحار بشنق نفسه عن طريق إستخدام حبل ولفه حول رقبته ويتدلي من نافذة غرفة بالمنزل، وذلك لمروره بحالة نفسيه سيئة لوجود خلافات بين الأب والأم وتدعي “كفاية-ع-م” -35 سنة- ربة منزل، ومقيمة بالعدوة، وتركت المنزل لوجود خلافات مستمرة مع الزوج، وأقامت عند أسرتها منذ نحو أسبوع ورفضت العودة مره أخري ، وبسؤال كلاً من “شهاب-س-ح” شقيق المنتحر قرر تواجده برفقة شقيقه أثناء إرتكابة للواقعة، وبسؤال “خالد –ف-ا” أبن عم المنتحر قرر أنه قام بإزالة الحبل من حول رقبة الشاب عقب إكتشافه الواقعه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، قرر أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق وكسر عظمة الرقبة.