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دفاع متهمى بـ”مذبحة رفح الثانية” يدفع بتضارب أقوال وتحريات ضابط الأمن الوطني

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دفاع متهمى بـ”مذبحة رفح الثانية” يدفع بتضارب أقوال وتحريات ضابط الأمن الوطني دفاع متهمى بـ”مذبحة رفح الثانية” يدفع بتضارب أقوال وتحريات ضابط الأمن الوطني

عادل حبارة

دفع محامي المتهمين 18 و19 و22 فى بداية مرافعته بإنعدام التحريات حيث ذكر الضابط مجرى التحريات ان سن المتهم رقم 19 وهو محمد عكاشة هو 35 سنة وقت الواقعة بينما طبقا لبطاقة الرقم القومى فان سن المتهم 33 سنة وأضاف الدفاع ان مجرى التحريات أكد ان المتهم يعمل ترزيا  وبينما هو حاصل على دبلوم صنايع ويعمل مبلط وبالإضافة إلى اختلاف محل الاقامة طبقا لمحضر التحريات وبطاقة الرقم القومى لموكلى فأن هذه التحريات لا تخص موكلى بل تخص شخص اخر ، ودفع بتضارب أقوال مجرى التحريات أمام المحكمة ، مؤكدا ان هذه التحريات كانت البذرة لإقامة هذه الدعوى كما دفع ببطلان إذن النيابة لبطلان التحريات ، وعدم الاعتداد بأقوال المتهم محمد يوسف وإنتفاء أدلة الثبوت وخلو الاوراق من ثمة دليل على انضمامة لجماعة تحت اى مسمى وعدم توافر الركن ا لمعنوى والمادى .

وذلك أثناء نظر محكمه جنايات القاهره المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطرة، اليوم الخميس ، برئاسة المستشار محمد فهمى، قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية “الأنصار والمهاجرين”، بالقضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحماده السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخر، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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