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8 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد في ضرب مساعد مخرج

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8 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد في ضرب مساعد مخرج 8 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد في ضرب مساعد مخرج

ريهام سعيد

حددت محكمة جنح اكتوبر جلسة 8 نوفمبر القادم . كأولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برامج صبايا الخير عبر فضائية قناة النهار ، على إثر البلاغ المقدم من مساعد المخرج محمد ماهر اتهمها فيه بالتعدي عليه بالضرب اثناء برنامج رمضاني كانت تقوم سعيد بتقديمه ، بعدما اعترض على تدخلها في عمله الاخراجي  .

وقال شعبان سعيد محامي مساعد المخرج ، انه ادعى مدنيا ً بمبلغ 40 الف جنية ، ضد الاعلامية ، بعد ان قامت نيابة اكتوبر اول بتحقيقاتها في الواقعة واستمعت لاقوال الشهود وضمت النيابة التقرير الطبي للاوراق ، واستدعاءها لسعيد اكثر من مرة الا انها لم تحضر .

يذكر ان الواقعة تعود لشهر رمضان الماضي حيث انت الاعلامية ريهام سعيد تقدم برنامج رمضاني بعنوان قلبك ابيض ونشبت مشادة كلامية بينها وبين ماهر تطور الامر بسحب بلاغ الاخير لإعتداءها عليه بالضرب .

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