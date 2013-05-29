دراسة: الكافين لن يضر بضغط الدم لدى الأصحاء

كتب : سارة سعيد منذ 40 دقيقة

أشارت أبحاث ان الكافيين الموجود بالقهوة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فالكافيين يعرقل عمل الهرمون الذي يساعد على الحفاظ على اتسع الشرايين، كما يسبب إفراز الغدد لمزيد من الأدرينالين الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت الأبحاث أن استهلاك الكافيين يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم، ولكن لا يكون سببا رئيسيا فيه، فوفقا لدراسة الخدمات الصحية في جامعة كولومبيا، أنه لا داع للقلق بشأن استهلاك الكافيين بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مستويات ضغط دم طبيعي.

ونصحت الدراسة النساء الحوامل بتجنب استهلاك الكافيين خلال فترة الحمل، كما يجب تجنبه قبل ممارسة الرياضة وخاصة رفع الأثقال أو أي عمل بدني شاق.