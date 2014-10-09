محافظ الجيزة يؤكد استمرار الجهد لإخلاء الشوارع والأرصفة من الإشغالات

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن المحافظة ستظل تبذل كل جهد ممكن لإخلاء الشوارع والأرصفة من الإشغالات المخالفة التى تعوق المواطن في الحركة والانتقال.

وأكد محافظ الجيزة – فى تصريحات له خلال حملة مكبرة قادها بمركز ومدينة الوراق وحى شمال الجيزة – تمسك أجهزة المحافظة بإعادة فتح الشوارع التى تسببت الإشغالات فى غلقها أمام حركة المرور، وبالتالى تأثر الخدمات التى تقدم للمواطنين منها عدم قدرة سيارات هيئة النقل العام على السير فيها.

وقال “إنه تم تنفيذ 4 حملات مكبرة فى يوم واحد بأحياء المحافظة لرفع الإشغالات والنظافة والإنارة ومراجعة تراخيص الأكشاك ورفع المخالف منها”.

واستهدفت الحملة شوارع ترعة السواحل والسنترال بالوراق والعامل الأول بشمال، حيث تم خلالها رفع كافة الإشغالات من الشوارع والسيارات المتهالكة ورفع الملاهى العشوائية وألعاب الأطفال الموجودة بالشارع، والتى تسببت فى غلقه تماما، كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين استجاب خلالها لطلب بعضهم بعمل بحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية لمنحهم معاش لعدم قدرتهم على الكسب.

وقد شارك فى الحملة اللواء علاء الهراس نائب المحافظ، ومنير أنور رئيس حى شمال، وعلى هميمى رئيس مركز ومدينة الوراق.

أ ش أ