أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيم كردشيان ترسم مستقبل طفلتها في عالم الموضة

Google+ Print
كيم كردشيان ترسم مستقبل طفلتها في عالم الموضة كيم كردشيان ترسم مستقبل طفلتها في عالم الموضة

الخميس 09-10-2014 12:51

أعلنت نجمة المجتمع الأمريكي Kim Kardashian أنّ ابنتها الوحيدة North West لا ترتدي إلا ملابس باهظة الثمن، ومن ماركات عالمية، مثل: Gucci و Dolce & Gabbana و louis vuitton و Chanel وغيرها...

وحسب صحيفة Hollywood Gossip، فإن Kardashian البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تعرضت للضرب على يد صحافي أوكراني خلال الأيام القليلة الماضية، تربّي ابنتها (ابنة العام والنصف) على آخر صيحات الموضة، لتصبح أكبر مصمّمة أزياء في العالم، كما أنها تصطحبها معها إلى جميع عروض الأزياء.

وفي هذا الإطار، أكّدت Kim أنها وزوجها المغني Kanye West يحرصان دائماً على تقديم الأفضل لابنتهما المدلّلة ومنحها الحياة

التي تستحقّها، لأنّ طفلتهما هي الأغلى والأهمّ بالنسبة إليهما، في وقت يطمحان ويخططان لإنجاب طفل آخر خلال الفترة المقبلة.

أما عن خوفها من أضواء الشهرة على North، فقالت Kim Kardashian إنّ الأضواء بالتأكيد ستحدّ من حريتها في ما بعد، خصوصاً عندما تصل إلى سنّ المراهقة. لكنها بحكم حياتها الاجتماعية وحياة زوجها الفنية، سيكون من الصعب جداً إبقاء طفلتهما خلف الكواليس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي