كيم كردشيان ترسم مستقبل طفلتها في عالم الموضة

أعلنت نجمة المجتمع الأمريكي Kim Kardashian أنّ ابنتها الوحيدة North West لا ترتدي إلا ملابس باهظة الثمن، ومن ماركات عالمية، مثل: Gucci و Dolce & Gabbana و louis vuitton و Chanel وغيرها...

وحسب صحيفة Hollywood Gossip، فإن Kardashian البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تعرضت للضرب على يد صحافي أوكراني خلال الأيام القليلة الماضية، تربّي ابنتها (ابنة العام والنصف) على آخر صيحات الموضة، لتصبح أكبر مصمّمة أزياء في العالم، كما أنها تصطحبها معها إلى جميع عروض الأزياء.

وفي هذا الإطار، أكّدت Kim أنها وزوجها المغني Kanye West يحرصان دائماً على تقديم الأفضل لابنتهما المدلّلة ومنحها الحياة

التي تستحقّها، لأنّ طفلتهما هي الأغلى والأهمّ بالنسبة إليهما، في وقت يطمحان ويخططان لإنجاب طفل آخر خلال الفترة المقبلة.

أما عن خوفها من أضواء الشهرة على North، فقالت Kim Kardashian إنّ الأضواء بالتأكيد ستحدّ من حريتها في ما بعد، خصوصاً عندما تصل إلى سنّ المراهقة. لكنها بحكم حياتها الاجتماعية وحياة زوجها الفنية، سيكون من الصعب جداً إبقاء طفلتهما خلف الكواليس.