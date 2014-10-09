إصابة شقيقين فى مشاجرة بالمنوفية بسبب الخلاف على «لودر»

اصيب شقيقين فى مشاجرة بينهم بالاسلحة البيضاء بقرية جراون بمركز الباجور بسبب الخلاف على ملكية لودرن وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الباجور بمشاجرة ومصابين بقرية جروان التابعة للمركز وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كلا من طرف اول رزق عادل صابر 25 سنة سائق لودر مصاب بجرح بفروة الراس وكسر بعظام الجمجمة وطرف ثانى شقيقه ربيع 32 سنة سائق مصاب بكسر بعظام الوجه .

وبسؤال الطرفين اتهم كلا منهما الاخر بالتعدى عليه لخلافات على ملكية لودر وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .