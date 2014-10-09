أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة شقيقين فى مشاجرة بالمنوفية بسبب الخلاف على «لودر»

Google+ Print
إصابة شقيقين فى مشاجرة بالمنوفية بسبب الخلاف على «لودر» إصابة شقيقين فى مشاجرة بالمنوفية بسبب الخلاف على «لودر»

صورة أرشيفية

اصيب شقيقين فى مشاجرة بينهم بالاسلحة البيضاء بقرية جراون بمركز الباجور بسبب الخلاف على ملكية لودرن وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الباجور بمشاجرة ومصابين بقرية جروان التابعة للمركز وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كلا من طرف اول رزق عادل صابر 25 سنة سائق لودر مصاب بجرح بفروة الراس وكسر بعظام الجمجمة وطرف ثانى شقيقه ربيع 32 سنة سائق مصاب بكسر بعظام الوجه .

وبسؤال الطرفين اتهم كلا منهما الاخر بالتعدى عليه لخلافات على ملكية لودر وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا