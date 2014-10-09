محافظ المنيا يأمر بمنع إزالة أكشاك شباب الخريجين المرخصة

أصدر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا توجيهاته لرؤساء المدن و المراكز بعدم إزالة كافة الأكشاك المرخصة لشباب الخريجين مع تذليل كافة العقبات أمام الشباب لتجديد تراخيص الأكشاك .

أوضح المحافظ أنه يستثنى من القرار الأكشاك غير المرخصة ، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار خلق فرص عمل للشباب ، باعتبار هذه الأكشاك مصدر رزق للعديد من الأسر وخاصة في ظل تفاقم مشكلة البطالة وعدم توافر وظائف حكومية ، وما توليه الدولة من اهتمام بالشباب و استثمار طاقاتهم في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

قال عادل عبد القادر رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية قامت بإزالة الأكشاك غير المرخصة فقط ،مع توفير أماكن بديلة بسوق بنك التنمية بشارع بورسعيد وسوق أخر بالمنطقة الجنوبية بالمدينة إلا أن أصحاب الأكشاك لم يستجيبوا ، وأصروا على مناطق محددة ، وخاصة منطقة سنترال بني مزار والتي تزدحم بالأكشاك العشوائية وغير المرخصة، مؤكدا ان إجراءات تجديد ترخيص الأكشاك تستوجب موافقة الجهة المالكة، ومعظم أصحاب الأكشاك لم يقوموا بتجديد الترخيص منذ سنوات عديدة.