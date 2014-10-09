ديل بوسكى يدعو لنسيان صورة المونديال ' السلبية '

(إفي): وصف المدير الفني للمنتخب الإسباني مباراة سلوفاكيا يوم الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بأنها الأهم في مرحلة المجموعات، مطالبا بضرورة نسيان "الصورة السلبية" التي قدمها الفريق في مونديال 2014 بالبرازيل حينما خرج من الدور الأول.

وقال ديل بوسكي في مؤتمر صحفي "لقد طوينا هذه الصفحة، لا يمكننا العيش مع هذه الذكرى المحبطة، علينا النظر للأمام، هذه هي الرياضة: أحيانا تخسر وأحيانا تفوز ولا يجب عليك التوقف، لدينا مجموعة من اللاعبين الرائعين المستعدين للعمل، إنها مرحلة جديدة تتطلب تجديد الآمال كل يوم".

وأضاف المدرب "سنواجه منافس قوي، بالتأكيد هو الأكثر تعقيدا في مرحلة المجموعات، لقد فاز على أوكرانيا وهو فريق منظم لديه نجوم مثل هامشيك، علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة، إنها المباراة الأهم، إذا ما تعاملنا معها بصورة صحيحة سيكون مستقبلنا أكثر وضوحا".

وأوضح ديل بوسكى أنه استقر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، مبرزا نيته "الدفع بأكبر عدد من اللاعبين" في مباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورج.

ورفض المدير الفني الكشف عما إذا كان سيجلس إيكر كاسياس احتياطيا وسيدفع بكيكو كاسيا في أول مباراة رسمية له أم لا.