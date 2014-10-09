التذكرة بـ 5 و 10 جنيهات.. عربة مترو جديدة لرجال الأعمال

مكيفة ومقاعدها فخمة، وتقدم بها مشروبات، وبها خدمة الإنترنت «واي فاي».. مواصفات عربة سياحية بمترو الأنفاق تدرس وزارة النقل تخصيصها لرجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة لحل مشكلة المرور.

عربة مترو رجال الأعمال الركوب فيها سيكون بكارت ذكي، وبها صراف لضمان اقتصار مستخدميها على المشتركين، والركوب بعدد الكراسي، وتقع خلف كابينة السائق، وذلك حتى يتخلوا عن سياراتهم الخاصة فى التنقل داخل القاهرة الكبري، لفك الاختناق المرور الذي يسود شوارع العاصمة.

سعر التذكرة سيكون سياحيا ويتراوح بين 5 و10 جنيهات، لتخفيض عدد السيارات الخاصة والتاكسي داخل العاصمة، وتستهدف العربة الجديدة ما بين 50 و100 ألف راكب يوميًا.

مشرع العربة الجديدة يأتي ضمن مشروع النقل الجماعي الذي اعتمده رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لإنشاء شركة للنقل الجماعى تشترك في إنشائها وزارات النقل والتجارة والسياحة والاستثمار.