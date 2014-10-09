وزير الشباب يحيل العاملين بمركزي تونة الجبل والأشمونين بالمنيا للتحقيق

أحال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الأجهزة التنفيذية وجميع العاملين بمركز شباب تونة الجبل، ومركز شباب الأشمونين، بمحافظة المنيا إلى جهات التحقيق المختصة، مع نقل المدير التنفيذى للمركزين إلى مركز شباب أخر بوظيفة أخرى وتوجيه إنذار لباقى العاملين بالمركزين، وذلك بعد زيارة مفاجئة قامت بها لجنة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب رصدت خلالها خلو المركزين من العاملين وإغلاق جميع صالات الأنشطة بهما.

كما قرر إحالة مديرى إدارة شباب ملوى بالمنيا، ومسئولى المتابعة بالمديرية، والإدارة الفرعية التابعة للمركزين للتحقيق لتقاعسهما عن متابعة مركزى شباب تونة الجبل والأشمونين.

قامت لجنة الإدارة المركزية لمراكز الشباب بزيارة عدد أخر من مراكز شباب المنيا شملت مركز شباب ناصر، ومركز شباب العرين البحري، ومركز شباب نواى، وتعرفوا خلالها على امكانيات تلك المراكز وما يحتاجوه من أعمال تطوير لبنيتهم الأساسية.

وفى هذا الصدد، قرر «عبد العزيز»، صيانة حمام السباحة الموجود بمركز شباب ناصر، من موارد المركز الذاتية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، علاوة على تنجيل ملعب كرة القدم الترابي بمركز شباب نواى بالنجيل الطبيعى وإنشاء حديقة للأطفال.