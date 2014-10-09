«داعش» تسيطر على ثلث «عين العرب» عقب تقدمها بالساعات الأخيرة

سيطر تنظيم «داعش» على نحو ثلث مدينة «عين العرب» السورية المتاخمة لتركيا (كوباني باللغة الكردية)، بعدما تمكن من التقدم داخلها خلال الساعات الأخيرة، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس.

وأشار المرصد إلى أن مقاتلي «داعش» تقدموا بشكل بطيء من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة، رغم الاشتباكات التي خاضوها منتصف الليل وفجر الخميس ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي.

وأسفرت هذه المعارك عن سقوط عدد كبير من الخسائر البشرية في صفوف الجانبين، بينهم قيادي كردي بقوات الأمن الكردية الداخلية، وفقًا للمرصد.

ومن جانبه، قال رئيس الإدارة الذاتية الكردية لـ«عين العرب»، أنور مسلم، إن عناصر «داعش» اخترقت المدينة من الجهة الشرقية بطول كيلومتر، وتسيطر حاليًا على جزء بعرض 5 كيلومترات، ولكنها لم تصل بعد إلى وسط «عين العرب».

وأوضح أن المسلحين سيطروا في هذا الجزء على سوق للخضروات، ومبنى لقوات الأمن الكردية، ويطلق عليهم «الأسايش».

وفي غضون ذلك، قصفت طائرات التحالف الدولي صباح الخميس، وبعد منتصف الليلة الماضية، تمركزت للتنظيم في مبنى الأسايش ومناطق أخرى بمدينة عين العرب ومحيطها.