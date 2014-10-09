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ألمانيا تستقبل حالة إصابة ثالثة بفيروس «إيبولا» للعلاج

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قال مسؤولون في ألمانيا إن مريضًا مصابًا بفيروس «إيبولا»، وصل إلى مدينة لايبتسيج في وقت مبكر، الخميس، للعلاج.

وذكر مسؤولون في ولاية سكسونيا إن الرجل من موظفي الأمم المتحدة فيليبيريا، وهو ثالث شخص مصاب بـ«إيبولا» يتلقى العلاج في ألمانيا.

ووصل الرجل صباح أمس في طائرة «جلفستريم» معدلة ومجهزة بغرفة عزل، واستقبله فريق طبي يرتدي سترات واقية وسيارتا إسعاف.

ونقل المريض إلى مستشفى سانت جورج في لايبتسيج، ومن المقرر أن يصدرالمستشفى بيانًا حول الحالة في وقت لاحق، الخميس.

ويتلقى مريض آخر مصاب بـ«إيبولا»، من أوغندا، العلاج في مستشفى فيفرانكفورت. وغادر شخص ثالث، من السنغال، مستشفى في هامبورج وهو في حالة صحية جيدة بعد تلقي العلاج من «إيبولا» لـ5 أسابيع.

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