ضبط إخواني مطلوب في قضايا «عنف وخطف» بالمنيا

ألقت وحدة البحث الجنائي لمركز أبوقرقاص بالمنيا، الخميس، القبض على متهم هارب من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، مطلوب من قبل النيابة في قضية إرهاب، ليتبين اتهامه في واقعة خطف.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير قطاع البحث الجنائي، بضبط هارب بمركز أبوقرقاص، مطلوب ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة، لاتهامه في القضية رقم 2044 لسنة 2013، والخاصة بمحاولة اقتحام قسم شرطة ملوي التي سقط فيها أكثر من 16 قتيلًا من الشرطة والمدنيين.

وتبين بالكشف عن المتهم أنه مطلوب ضبطه وإحضاره أيضًا في القضية رقم 5203 لسنة 2014 جنايات مركز ملوي، الخاصة بخطف مواطن وطلب فدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.