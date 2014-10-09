الأمم المتحدة تسعى لاستدعاء الزعيم الكوري الشمالي أمام المحكمة الجنائية الدولية

أفاد مصدر مطلع بأن الأمم المتحدة تخطط لاستدعاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمام المحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في ممارسات منافية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ووزعت الأمم المتحدة مسودة القرار الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بصورة غير معلنة والتي أعدها الاتحاد الأوروبي، وتتضمن استدعاء الأمم المتحدة للمسئولين الكوريين الشماليين المتورطين في أعمال ضد الإنسانية في كوريا الشمالية وعلى رأسهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال مصدر في الأمم المتحدة، فضل عدم الإفصاح عن هويته، في تصريحات لوكالة /يونهاب/ الكورية الجنوبية للأنباء، “إنه تم اليوم بصورة غير معلنة توزيع مسودة مشروع القرار الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي يتضمن استدعاء قيادة كوريا الشمالية وعلى رأسها كيم جونج أون، إلى المحكمة الجنائية الدولية لممارساتهم غير الإنسانية”.

أ ش أ