ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنيين بالمنيا‎

نجحت السلطات الأمنية بمحافظة المنيا في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى حوادث سرقة النقود وخطف الحقائب والهواتف المحموله من المارة بالشوارع.

تلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية بضبط “محمد.ح.س” -33 سنه- مسجل شقى خطر برقم 325 فئة ( ب ) والسابق إتهامه فى 16 قضية متنوعه ، و”علاء.س.ج” -21 سنه- عامل والسابق إتهامه فى 7 قضايا متنوعه وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على صورة تحقيق شخصية لشخص يدعى “يونس.ر.د” ومبلغ مالى ، وأمكن تحديد أصحاب الهواتف المسروقة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بانهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة وخطف الهواتف المحموله وارتكاب وقائع النشل من مستقلى سيارات النقل العام والميكروباصات.

تحرر محضر بالواقع برقم 21924 لسنة 2014 إدارى قسم المنيا ، وباشرت النيابة التحقيق.