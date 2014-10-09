مستوطنون يهود يقتحمون حوش الشهابي قرب المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم (الخميس) وهو أول أيام عيد المظلة أو العرش العبري حوش “الشهابي” الملاصق للمسجد الأقصى بجانب باب الحديد لأداء طقوس خاصة عند حائط رباط الكر، الذي تطلق عليه الجماعات اليهودية “المبكى الصغير”.

ودفع التواجد الكبير والمكثف للمواطنين في المسجد الأقصى المبارك ونجاح العشرات في الاعتكاف ليلا برحابه، شرطة الاحتلال لإغلاق باب “المغاربة” أمام اقتحامات المستوطنين اليوم في حين بوابات الأقصى مفتوحة أمام المصلين.

وردا على دعوات قادة الجماعات اليهودية المتطرفة لحشد أنصارها لاقتحامات واسعة طيلة الأسبوع الحالي (فترة العيد العبري الذي يستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري)، أعلن المصلون اعتكافهم في المسجد الأقصى طيلة الأسبوع القادم متوعدين بصد اقتحامات المستوطنين.

تجدر الإشارة إلى أن رباط الكرد- الذي تحاول سلطات الاحتلال والجماعات اليهودية تهويده- يقع شمال بوابة الحديد إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك ملاصقا لجداره الغربي تماما ويعد مكملا لبعض أجزاء المسجد الأقصى وقد أوقفه القائد المملوكي المقر “السيفي كرد” صاحب الديار المصرية عام 693هـ/1293-1294م في عهد السلطان “الناصر محمد بن قلاوون” فنسب له الرباط وصار يعرف برباط الكرد وقد كان بمثابة محطة ومركز اجتماعي يستخدم لإيواء الفقراء والحجاج والزوار الذين جاوروا بيت المقدس.

ومن جانبها استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) على أراض زراعية تابعة لبلدة الخضر وقرية نحالين جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الاستيطان والجدار “غسان نجاجرة” بأن قوات الاحتلال استولت على نحو ثلاثة دونمات في منطقة “سرب التين” المحاذية لمستوطنة “دانيال” الجاثمة على أراضي مواطني الخضر.

وأضاف نجاجرة أن قوات الاحتلال قامت بتجريف الأرض وتسويتها ثم وضعت لافتات كتب عليها “منطقة مغلقة يحظر على العرب الاقتراب منها” وأخرى نصبت وسط الأرض كتب عليها أنه ستتم إقامة حدائق عامة للمستوطنات القريبة.

وأشار إلى أن الاحتلال كان قد أخطر قبل عام أصحاب الأرض في نفس المنطقة بأنها أراض تابعة لأملاك الدولة يمنع دخولها، عدا عن قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 900 دونم قبل نحو 8 أشهر تابعة لبلدات الخضر ونحالين وبيت أمر وقرى أخرى.

أ ش أ