وصول 50 ألف طن بوتاجاز ومواد صناعية لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت صباح اليوم 50 ألف طن بوتجاز وبضائع قادمين من دول شرق اسيا.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة استميد جاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وتستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال 25296 طن زيوت حيث تصل السفينة سى كريستال و على متنها 5450 طن قادمة من جدة و السفينة جونيون هيركليز و على متنها 19846 طن قادمة من ينبع السعودى و تغادر الميناء السفينة يونج جي مين و على متنها 15 الف طن فوسفات متجهة إلى شرق اسيا .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم وصول العبارة اليوسيفية و على متنها 1024 راكب ، كما تستعد ميناء نويبع اليوم لوصول السفينة بريدج و على متنها 24 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 141 راكب و 5 شاحنة و 3 سيارة .

وشهد ميناء نويبع بالأمس وصول السفينة بريدج و على متنها 13 تريلا و 9 براد و العبارة ايلة و على متنها 107 راكب و 1 تريلا و 2 براد و 1 سيارة و غادر الميناء السفينة بريدج و على ماتنها 47 براد و 6 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 400 راكب و 14 سيارة و 1 براد و 8 تريلا ، كما استقبل ميناء السخنة سفينتى الحاويات كوتا كاريوم و سبيرو و غادر الميناء السفينة سبيرو.