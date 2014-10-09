موتينيو: رونالدو قائد ممتاز

(إفي): اعتبر لاعب وسط المنتخب البرتغالي جواو موتينيو أن زميله كريستيانو رونالدو يعد "قائدا ممتازا" للمنتخب.

وقال موتينيو في تصريحات للصحفيين ردا على تشكيكات البعض في مسألة قيادة كريستيانو للفريق بقوله "إنه القائد وأفضل لاعب في العالم وأثبت هذا الأمر مع الريال والمنتخب، إنه قائد ممتاز وعليه الاستمرار لما يمثله داخل وخارج الملعب".

وكانت بعض وسائل الإعلام قالت مؤخرا أن موتينيو مرشح لحمل شارة القيادة وسط الإشاعات التي صاحبت وصول فرناندو سانتوس لتدريب الفريق والذي نفى لاحقا وجود حاجة لإجراء مثل هذا التغيير.

ويتدرب رونالدو حاليا مع باقي زملاء المنتخب في معسكر البرتغال بمدينة أوبيدوس استعدادا لودية فرنسا في 11 من الشهر الجاري ومواجهة الدنمارك بعدها بثلاثة أيام في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2016.

وأقدم سانتوس على استدعاء لاعبين مخضرمين للمباراتين مثل ريكاردو كارفاليو (36 عاما) وتياجو (33 عاما) بعد سنوات من الغياب، حيث يرى أن عودتهما ستكون ايجابية بالنسبة للفريق للمزج بين "الشباب والخبرة".