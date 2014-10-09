تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة سلطة سيزر الدجاج الشهية بطريقة سهلة ... جربيها لمائدة مميزة

المقادير:

1 خسة كبيرة مفرومة خشن

1 صدر دجاج مشوي مقطع شرائح

1/4 كوب جبنة بازميزان مبشورة

1/3 كوب زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة مايونيز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب عصير ليمون

1/2 كوب خبر توست محمص مكعبات

5 حبات بندورة مجففة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 سن ثوم مهروس

طريقة التحضير:

1. ضعي الخس والدجاج في وعاءٍ كبير.

2. لعمل الصوص: أمزجي جبن البارميزان، الزيت، عصير الليمون الحامض، المايونيز، الملح، الفلفل والثوم في وعاء

3. أسكبي الصوص على السلطة وقلّبي المكوّنات جيّداً.

4. وزّعي مكعبات الخبز المحمص وحبات البندورة المجففة على وجه السلطة ثمّ قدّميها.

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