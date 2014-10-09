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كعكة الفيريرو روشيه المميزة

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كعكة الفيريرو روشيه المميزة كعكة الفيريرو روشيه المميزة

الخميس 09-10-2014 01:53

تقدم الطاهية منال عبيدة وصفة جديدة هي كعكة الفيريرو روشيه المميزة ... جربيها في عزوماتك لتحلية مميزة وشهية 

المقادير:

5 بيضات

6 ملاعق طعام سكر

2 ملعقة صغيرة فانيلا

3/4 1 كوب بندق مقشر ومحمص مطحون ناعم

2 ملعقة كبيرة طحين

2 ملعقة كبيرة كاكاو

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

للحشو:

كوب ويفر بنكهة البندق مكسر

للكريما:

7 ملاعق كبيرة نيوتيلا

2 أصبع زبدة (كل أصبع 100غم) بحرارة الغرفة

1/2 1 كوب رقائق الشوكولاتة، مذابة

 

طريقة التحضير:

1.  يخفق البيض والسكر لمدة 7 دقائق على سرعة عالية ليصبح منفوش وخفيف مثل الكريما

2.  تضاف الفانيلا

3. يخلط البندق والدقيق والكاكاو والبيكنج باودر

4. تضاف المكونات الجافة وتقلب بملعقة مطاطية بخفة لكي لا نخسر من الهواء الموجود بالبيض

5. توضع في قالب مدهون متحرك القعر في فرن على 175 درجة لتنضج وتجتاز اختبار الكيك وتترك لتبرد على سلك معدني وتقسم الكيكة من النصف

6. تخفق مكونات الحشو معا لتصبح خفيفة القوام وتحشى الكيكة بكوب من الكريما ويوزع الويفر

7. تغطى بالطبقة الثانية من الكعكة وتوزع الكريما على الكعكة والجوانب

8. تزين بحبات شوكولاتة الفيريرو روشيه

 

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