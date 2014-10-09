المفتول "أكلة فلسطينية تقليدية"

وصفة المفتول مقدمة من الطاهية المتميزة منال عبيدة ... المفتول من الأطباق الفلسطينية التقليدية الشهيرة ، جربيه في عزوماتك

المقادير:



كيلو مفتول

بصلة صغيرة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كراوية مطحونة

للصلصة:

2 صدر دجاج مسحب مقطع مكعبات

2 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

كوب حمص مسلوق نصف سلق 2

حبة بندورة كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة رب البندورة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كراوية مطحونة

مكعب مرق الدجاج+ 2 أكواب ماء

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

طريقة التحضير:

1. يقلى الدجاج بالزيت حتى يتحمر قليلا ثم يضاف له البصل ويقلب ليذبل

2. تضاف البندورة ورب البندورة ومكعب المرق والماء والبهارات وتترك لتغلي وتخفض الحرارة وتترك لتتسبك حوالي ½ ساعة

3. يضاف الحمص وتقلب وتترك ليكمل الحمص نضجه وتقدم فوق المفتول

4. لطبخ المفتول: يوضع قدر من الماء على النار ليغلي ثم توضع فوقة مصفاة معدنية مدهونة بالسمن

5. يضاف ½ المفتول فوق المصفاة ثم البصلة المفروكة بالكراوية والملح والفلفل الأسود (ما يسمى بالدفنة) ثم بقية المفتول

6. يغطى ويترك ليبدأ البخار بالظهور ثم يقلب ويقلب لينضج على بخار الماء ويقدم مع الصوص

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