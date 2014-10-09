مصرع طفلة صدمتها سيارة بالمراغة بسوهاج‎

لقيت طفلة مصرعها صدمتها سيارة وفرت هاربة أثناء لهوها أمام منزلهم بناحية أولاد إسماعيل بمركز المراغة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة المراغة ، يفيد بورود بلاغ من المدعو أحمد عبد الحفيظ عبد اللاه 39 سنة مأذونشرعي – ويقيم بناحية أولاد إسماعيل – دائرة المركز بوفاة نجلة شقيقة الطفلة لوجينا محمد عبد الحفيظ 3 سنوات “ نتيجة حادث سيارة “، بسؤال المبلغ قرر بأنه أثناء لهو المذكورة أمام المنزل أصطدمت بها سيارة مجهولة ” فرت هاربة ” مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية .

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12946 جنح المركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .