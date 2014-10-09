وزير الخارجية يلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي لبحث سبل مواجهة «داعش»

التقى وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الخميس الجنرال جون آلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن يتطرق الجانبان، خلال اللقاء الذى يتواصل فى هذه الأثناء، إلى الجهود المبذولة من أجل مواجهة تنظيم “داعش”، والنتائج التي أسفرت عنها الضربات التي يشنها التحالف الدولى بصورة شبه يومية ضد معاقل التنظيم، والتنسيق الدولي لمواجهة ما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وكان المبعوث الأمريكى قد وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء لإجراء مباحثات مع مسئولين من الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية.

وتأتى زيارة جون آلن إلى مصر فى إطار الجولة التى يقوم بها حاليا بالمنطقة، والتى تشمل أيضا الأردن وتركيا.

أ ش أ