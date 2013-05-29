هل على الحامل تناول أى نوع من أقراص الفيتامينات المكملة؟

يقول الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد طب قصر العينى إنه فى عالم مثالى خال منى والإعراض عن الطعام، يغدو النظام الغذائى المتوازن خلاصة ما تتوقع الحوامل أنها تحتاجه. لكن فى العالم الواقعى، قد تلبى أقراص الفيتامينات والمعادن المكملة للمرأة الحامل احتياجاتها الغذائية. يوصى بأخذ نوعين من الفيتامينات المكملة التى تعتبر هامة أثناء الحمل: 400 مايكروجرام من حمض الفوليك على شكل أقراص يومياً خلال الأسابيع 12 الأولى من الحمل. 10 مايكروجرام من الفيتامين د، يومياً طوال فترة حملك، فى وقت لاحق من الحمل، قد تحتاجين إلى أخذ أقراص الحديد. تُقاس نسبة الحديد فى جسمك طيلة فترة الحمل، وستنصحك طبيبتك بذلك وفقاً لاحتياجاتك الإضافية الفردية. يعتبر الكالسيوم هاماً أيضا أثناء فترة الحمل، كما ستحتاجين الآن إلى مضاعفة ما تتناولينه من الكالسيوم كل يوم. يمكنك أخذ مجموعة الفيتامينات الخاصة بالحمل التى تحتوى على حمض الفوليك، وفيتامين د، والحديد، والكالسيوم. ابحثى عن نوع يحتوى أيضا على فيتامين سي، وفيتامين د، وفيتامين ب مثل ب6 وب12، والبوتاسيوم، والزنك، واليود، وفيتامين إي. مع ذلك، تذكرى أن الإكثار من الشيء قد يضر أحياناً: يمكن أن تكون أقراص الفيتامين أ، والتى قد تحتوى على الريتينول والشكل الحيوانى من فيتامين أ، ضارة لك ولجنينك لو استهلكت بكميات كبيرة. أما الفيتامين أ الذى يحتوى على نوع كاروتين النباتي، فهو أمن فى الحمل. تحمل الجرعات العالية من معظم الفيتامينات والمعادن إمكانية الضرر لك ولنمو طفلك. تحدثى مع طبيبتك حول الأقراص المكملة الخاصة التى قد تحتاجين إليها إذا كنت نباتية متشددة، أو كنت مصابة بالسكرى أو سكرى الحمل، أو كنت تعانين من تسمم الحمل، أو كنت مصابة بفقر الدم أو الأنيميا، أو سبق لك إنجاب طفل بوزن منخفض عند الولادة.