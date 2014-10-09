أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات تركيا إلى 22 شخصًا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات تركيا إلى 22 شخصًا ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات تركيا إلى 22 شخصًا

ارشيفية

تواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في بعض المدن التركية وعلى رأسها اسطنبول وديار بكر وبطمان على الرغم من حظر التجوال الذي فرضته السلطات في ست مدن تركية في محاولة لإخماد نيران المواجهات بالمدن وتصاعد التوتر.

وذكرت محطة (إن تي في) التركية اليوم الخميس أن أعداد ضحايا أعمال العنف في بعض المدن التركية ارتفعت إلى 22 قتيلا و140 جريحا على إثر المواجهات بين قوات الأمن والأكراد احتجاجا على رفض التركية التدخل في مدينة كوباني (عين العرب) السورية التي تتعرض لهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وشهدت أحياء “أوك ميداني”، و “آسن يورت”، و “دولاب ده ره” باسطنبول تظاهرات دفعت الشرطة للتدخل لتفريق مئات المتظاهرين بعد أن استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه مقابل استخدام المتظاهرين الحجارة وقنابل المولوتوف والألعاب النارية، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بإصابة خطيرة في حي آسن يورت بعد سقوط قنبلة غاز على رأسه وتم نقله فورا إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية له.

وللمرة الأولى ومنذ 34 عاما انتشرت قوات الدرك في شوارع مدينة ديار بكر في محاولة للسيطرة على أعمال الشغب والاشتباكات التي أدت إلى مقتل 10 أشخاص في المدينة رغم فرض حظر التجوال بها كتدبير أمني لتخفيف حدة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

وقرر محافظ ديار بكر تمديد فترة فرض حظر التجوال لمدة 24 ساعة أخرى لينتهي صباح الغد الجمعة في الوقت الذي رفعت نقابة المحامين في مدينة ديار بكر دعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرار فرض حظر التجوال في المدينة.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية