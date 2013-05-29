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مستقبل "الليلة مع هاني" بين رمزي وقناة mbc

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مستقبل "الليلة مع هاني" بين رمزي وقناة mbc مستقبل "الليلة مع هاني" بين رمزي وقناة mbc

طلب هاني رمزي من إدارة mbc تفسيراً واضحاً للموقف من برنامجه "الليلة مع هاني" الذي عرض على قنوات mbc مصر، منذ انطلاقتها، خصوصاً أنّ البرنامج توقّف بشكل مفاجئ، من دون إبداء أيّ أسباب واضحة من إدارة المحطة.
ومن المتوقّع أن تجرى مقابلة بين هاني وإدارة mbc العامّة بدبي، كي يتمّ توضيح الأمور كافّة المتعلّقة بالبرنامج، خصوصاً أنّ إمكانيّة استمرار البرنامج خلال الأيّام المقبلة أصبحت مستحيلة، في ظلّ عدم تسجيل حلقات إضافيّة من البرنامج واقتراب شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي سوف يُغيّر خريطة القناة بالكامل.

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