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القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبحوزتهم اسلحه ناريه ببنها

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القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبحوزتهم اسلحه ناريه ببنها القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبحوزتهم اسلحه ناريه ببنها

نجحت مباحث مركز بنها، في القبض على أحد اخطر التشكيلات العصابية في مجال سرقة السيارات بالاكراه مكون من 6 اشخاص ، ضبط منهم 3 وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش وفرد، واعترافوا بارتكاب 10 وقائع سرقه بالاكراه .

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعه، وبالفحص تبين قيام كل من بهاء عبد العليم عبد العليم رشدى 33 سنه عاطل ومقيم بجمجره القديمة دائرة مركز بنها، والمسجل شقى خطر، والسابق إتهامه فى 10 قضايا” سلاح – مشاجرة – سرقة متنوعة – سرقة بالإكراه “، وسعيد عبد العليم عبد العليم رشدى 37 سنه عاطل ومقيم بذات العنوان والمسجل شقى خطر والسابق إتهامه فى 17 قضية ” سلاح مشاجرة – سرقة متنوعة – سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل “، تامر عبد اللطيف عبد البديع السيد سلامه 31 سنه سائق ومقيم بذات العنوان السابق إتهامه فى 6 قضايا” مخدرات- سلاح نارى وذخائر” ، حاتم أحمد عبد الرحمن عبد الصادق 32 سنه نقاش ومقيم بجمجره القديمة – دائرة مركز بنها وأحمد عبد الله على رمضان متولى بركات 21 سنه نقاش ومقيم بذات العنوان عز السيد عز إبراهيم 23 سنه عاطل ومقيم بميت راضى – دائرة مركز بنها، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم ، تخصص في إرتكاب وقائع سرقات السيارات كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية وأعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالي.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس، وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 18510 و3 طلقات من ذات العيار وهاتف محمول، وبحوزة الثانى سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 2965 طلقتان من ذات العيار وهاتف محمول، وبحوزة الثالث سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة سيارات تحت تهديد السلاح.

وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الاجرامى وتكثف القوات من جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

وتم تحرير محضر بالواقعه وجاري العرض على النيابه العامه للتحقيق.

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