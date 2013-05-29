بالصور.. كندة علوش تتخلّى عن العلم السوريّ!

زيّنت الفنّانة السوريّة كندة علوش معصمها بإسوارة تمثّل علم "الاستقلال السوريّ" ذا النجمات الثلاث, خلال فعالية إنسانيّة، أقيمت مؤخّراً في العاصمة المصريّة القاهرة بعنوان "يوم مع أطفال سوريا".

وتمّ نشر صور الفنّانة علوش على صفحتها الشخصيّة على موقع "فيس بوك", حيث تظهر الصور أنّ علوش قامت برسم علم الاستقلال على يدها, وقامت بوضع إسوارة أيضاً تمثل العلم. وتُعتبر هذه الجرأة غير مستغربة من قبل علّوش، لاسيّما أنّها تعتبر من الفنّانين السوريين الذين أعلنوا موقفاً مؤيّداً للثورة السوريّة، منذ بداية اشتعالها في ربيع آذار 2011.

ويعتبر الكثير من المعارضين السوريين أنّ العلم السوريّ ذا النجمتين لا يُعبّر عنهم، بل هو عنوان نظام الأسد وحزب البعث, فيما يتبنّى هؤلاء علم الاستقلال ذا النجمات الثلاث, وهو ما لا يروق للموالين الذين يعتبرونه علم الانتداب الفرنسيّ, أيّام استعمار الفرنسيين لسوريا.

وعلى الصعيد الدراميّ, تُشارك علوش في المسلسل المصري "نيران صديقة" الذي يتولّى إخراجه خالد مرعي، عن نصّ محمد أمين راضي، إضافة إلى مشاركتها في المسلسل السوريّ "سنعود بعد قليل" للمخرج الليث حجو، عن نصّ رافي وهبي.