أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البنك الدولي: 2014-2015 من السنوات الحرجة لاقتصاديات الشرق الأوسط

Google+ Print
البنك الدولي: 2014-2015 من السنوات الحرجة لاقتصاديات الشرق الأوسط البنك الدولي: 2014-2015 من السنوات الحرجة لاقتصاديات الشرق الأوسط

وصفت نائبة رئيس البنك الدولي اٍنجر اندرسون عامي 2014 و2015 بأنهما من السنوات الحرجة لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. وقالت إنه من الممكن أن يشهد هذان العامان حشدا لجهود المجتمع الدولي لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في دول المنطقة.

وقالت اندرسون – في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين – إن المجتمع الدولي يمكن أن يساهم في توفير استثمارات “ضخمة” وبذل جهود لتوفير فرص العمل ودعم معدلات النمو وتعزيز العدالة الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة.

وشبهت مسئولة البنك الدولي هذه المرحلة التي تمر بها دول الشرق الأوسط بتلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تطلبت تكاتف الجهود الدولية وتوفير مساعدات مالية هائلة من أجل إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية.

وأضافت أن متوسط معدل النمو في المنطقة بصفة عامة يقدر بنسبة 3 بالمائة خلال عام 2014 غير أنها قسمت دول المنطقة إلى ثلاث مجموعات منها تلك التي لازالت تشهد صراعات مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن وقطاع غزة وهى الدول التي بلغ فيها معدل النمو إلى ما يقرب من الصفر وهو ما أثر سلبا على حياة شعوب تلك الدول وكذلك على اقتصاديات الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان.

وأوضحت أن هناك دولا مازالت في المرحلة الانتقالية مثل وتونس والتي حققت معدل نمو يصل إلى 3 % غير أنها قالت إنه أقل بكثير مما كان مأمولا. أما المجموعة الثالثة هى الدول أصحاب معدل نمو مرتفع قد يصل إلى 4 و5 % هذا العام وهى جميعها تتركز في منطقة الخليج.

وأوضحت أن المنطقة تتمتع بثروات طبيعية هائلة وطاقة بشرية وموقع استراتيجي فريد على مستوى العالم وهى عوامل قد تساهم في تعزيز التنمية.

وأشارت إلى أن تقديرات النمو في المنطقة عام 2015 قد تكون أفضل من العام الحالي إذ تتوقع تقديرات البنك أن يصل معدل النمو إلى 4 أو 5 % في أحسن الأحوال وذلك على أساس انتهاء التوترات السياسية في مصر وتونس وإصلاح منظومة الدعم في مصر والأردن واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017