الكويت تقرر إبعاد أي وافد يخل بالأمن والنظام والقانون فورًا

قررت دولة الكويت إبعاد أي وافد فورا يخل بالأمن والنظام والقانون خلال المناسبات والعطل والأعياد الرسمية أو يعاكس (يتحرش) في الأماكن العامة أو غيرها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ – في تصريح لجريدة (الرأي) الكويتية اليوم – إن أي وافد سيبعد فورا إذا أخل بالأمن والنظام وذلك بموجب القانون الذي منح مدير عام المباحث هذه الصلاحية.

واستثنى اللواء الطباخ بعض الحالات من الإبعاد وهى التي تتحول إلى قضايا محالة على المحاكم لحفظ حقوق الأشخاص في التقاضي .. مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان ترفض المواطنة تسجيل قضية تحرش أو تحريض على الفسق ضد الوافد المتحرش بها خوفا من الفضيحة ورفضها دخول المخفر (مركز الشرطة).

أ ش أ