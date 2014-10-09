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العثور على قنبلة شديدة الانفجار بمنزل طبيب «إخواني» في سمالوط

  • مصر
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عثرت أجهزة البحث الجنائي بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى بالمنيا على قنبلة معبأة بمادة T.N.T شديدة الانفجار ومزودة بجهاز التفجير عن بعد، بمنزل أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين بمركز سمالوط في محافظة المنيا.

وصرح مصدر أمني بأنه «تم ضبط قنبلة شديدة الانفجار، تحتوي على مادة (T.NT) بمنزل طبيب إخواني بمركز سمالوط، شمال المحافظة، حيث انتقلت حملة أمنية، مساء الأربعاء، لمداهمة منزله، ويدعى (ع. ع. أ)، طبيب بيطري ينتمي لجماعة الإخوان ومقيم بسمالوط، ومتزوج من ابنة أحد قيادات الإخوان والمحبوس في قضايا عنف وإرهاب».

وأشار إلى أن «قوات الأمن تقوم بعملية فحص شامل للمنطقة المحيطة بالواقعة».

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