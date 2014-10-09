ضبط «إخواني» متهم في قضية اقتحام قسم شرطة ملوي

تمكنت وحدة البحث الجنائي لمركز أبوقرقاص بالمنيا، في ضبط متهم هارب من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، مطلوب من قبل النيابة في قضية اقتحام قسم شرطة ملوي.

تلقى اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير قطاع البحث الجنائي، بضبط هارب بمركز أبوقرقاص، مطلوب ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة، لاتهامه في القضية رقم 2044 لسنة 2013، والخاصة بمحاولة اقتحام قسم شرطة ملوي، التي سقط فيها أكثر من 16 قتيل من الشرطة والمدنيين.

وتبين بالكشف عن المتهم أنه مطلوب ضبطه وإحضاره أيضًا في القضية رقم 5203 لسنة 2014 جنايات مركز ملوي، الخاصة بخطف مواطن وطلب فدية.