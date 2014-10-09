أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الاستماع لدفاع «حبارة» في «مذبحة رفح الثانية» اليوم

  • مصر
  • 9
Google+ Print

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا آخرين، المنتمين لخلية «الأنصار والمهاجرين»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية».

ومن المفترض أن تستمع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى مرافعات دفاع المتهمين، التي بدأت المحكمة فى سماعها منذ عدة جلسات ولم تنته بعد.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة استمعت إلى شهادة الرائد أحمد العزازي، ضابط الأمن الوطني، حيث قال إنه «خلال فترة حكم الإخوان كانت مختتطفة ومن المحتمل حدوث تلاعب في شهادة تحركات للمتهمين»، مضيفا أن «اختصاصات ضابط الأمن الوطني غير مقيد بمناطق أو اماكن محددة بمكان مثله مثل النائب العام ووزير الداخلية».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات من بينها «ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport