الاستماع لدفاع «حبارة» في «مذبحة رفح الثانية» اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا آخرين، المنتمين لخلية «الأنصار والمهاجرين»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية».

ومن المفترض أن تستمع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى مرافعات دفاع المتهمين، التي بدأت المحكمة فى سماعها منذ عدة جلسات ولم تنته بعد.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة استمعت إلى شهادة الرائد أحمد العزازي، ضابط الأمن الوطني، حيث قال إنه «خلال فترة حكم الإخوان مصر كانت مختتطفة ومن المحتمل حدوث تلاعب في شهادة تحركات للمتهمين»، مضيفا أن «اختصاصات ضابط الأمن الوطني غير مقيد بمناطق أو اماكن محددة بمكان مثله مثل النائب العام ووزير الداخلية».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات من بينها «ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة».