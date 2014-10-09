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«فيس بوك» تدرس تطبيق دردشة «unkown number»

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«فيس بوك» تدرس تطبيق دردشة «unkown number» «فيس بوك» تدرس تطبيق دردشة «unkown number»

فيس بوك – أرشيفية

تعمل شركة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على تطوير تطبيق للدردشة يتيح للمستخدمين استخدامه للتفاعل مع بعضهم البعض دون الحاجة لاستخدام أسمائهم الحقيقية.

يبدو أن تلك الخطوة تأتي على غرار خاصة «unkown number»، التي تتيحها بعض شركات المحمول حول العالم، لبعض مستخدميها ذات الأهمية.

ويكشف التطبيق المتوقع طرحه رسمياً خلال الأسابيع القادمة تغييراً رئيسياً في سياسة «فيس بوك» التي تحث المستخدمين على استخدام أسمائهم الحقيقة في خدماتها المختلفة.

ويشير التطبيق الجديد بأن «فيس بوك» تعتزم من خلاله جذب المزيد من المستخدمين وخاصةً أولئك الذين يتطلعون إلى المزيد من الخصوصية.

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