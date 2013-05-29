مايكل جاكسون وأشقاؤه في "موازين"

كشف الإخوان جاكسون الذين يُشاركون بمهرجان "موازين" عن التئامهم للقيام بجولة فنيّة تكريماً لروح شقيقهم مايكل جاكسون، وللمواساة من الصدمة التي سبّبها لهم رحيله، من دون أن تأخذ منهم فكرة العودة وقتاً كبيراً، إذ تمّ تجميع الأغاني في أسبوع واحد. وكانت هذه المرحلة الأصعب بالنسبة إليهم، ثمّ انطلقوا في الاستعداد والقيام بالجولة التي وصفوها بالضروريّة لأجل ذاكرة شقيقهم الذي يفتقدونه كثيراً، وإن يكن حيّاً دائماً في قلوبهم.

وعبّروا إخوة جاكسون عن إعجابهم بالمغرب، سواء من حيث الطبيعة أو الأكل. وقال جيرمان جاكسون "إنّ النّساء المغربيّات جميلات"، وهو الأخ المسلم للإخوة الأربعة، ويضع سلسلة ذهبيّة في عنقه تحمل اسم الله بالعربيّة، موضحاً أنّه يصوم شهر رمضان، ويجتمع في لندن مع الكثير من المسلمين. وصرّح جيرمان أنّه كان قد أهدى شقيقه مايكل كتباً من المملكة العربيّة السعوديّة حول الإسلام، وقد قرأهم، مشيراً إلى أنّ شقيقه كان يحمل هذا الدين في قلبه؛ وهذا نتيجة التربية التي تلقّوها داخل أسرتهم عن ضرورة احترام الآخرين.

وعندما سُئل عن شقيقته "جانيت" قال: "جانيت بخير وهي برفقة زوجها في قطر طبعاً".

وكانة حفلة الإخوة جاكسون لقاءً استثنائيّاً بجمهور غفير على منصّة السويسيّ، حيث تقاسم مع آل جاكسون أغانيهم الشّهيرة التي يحفظونها عن ظهر قلب. وكان مايكل الأسطورة حاضراً طيلة الحفلة من خلال عرض صوره على الشّاشات الكبيرة بمسرح السويسيّ.

مجموعة آل جاكسون التي تضمّ كلاً من جيرمان المسلم، مارلون، تيتو ودجاكي، تأسّست عام 1964، واستطاعت أن تُحقّق شهرة واسعة لموسيقى الساول في العالم.