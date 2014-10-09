واشنطن: الضربات الجوية ليست كافية لإنقاذ مدينة كوباني

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن الضربات الجوية لا تكفي لإنقاذ مدينة كوباني السورية الكردية الحدودية مع تركيا، والتي تشهد معارك ضارية بين تنظيم «داعش» المتطرف، الذي يحاول اقتحامها، والمقاتلين الأكراد، الذين يتصدون له وما زالوا يسيطرون عليها.

وقال الكولونيل البحري، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن «الضربات الجوية وحدها لن تتمكن من ذلك، لن تحل المشكلة وتنقذ كوباني»، مضيفًا «نعرف ذلك ولم نتوقف عن تكراره».

وأوضح أنه لإلحاق الهزيمة بالتنظيم المتطرف «يجب أن تكون هناك جيوش قادرة، معارضة سورية معتدلة أو الجيش العراقي»، ولكن هذا يتطلب وقتًا.

وتدارك المتحدث: «لكن ليس لدينا في الوقت الحالي شريك متطوع قادر وفعال على الأرض داخل سوريا. إنها الحقيقة».