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زكي شريف ينفصل عن شركة "آل المولى"

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زكي شريف ينفصل عن شركة "آل المولى" زكي شريف ينفصل عن شركة "آل المولى"

الأربعاء 08-10-2014 21:34

أعلن الفنان زكي شريف انفصاله ودياً عن شركة "المولى برودكشن" التي كانت تتولى إدارة أعماله وتوزيعها، خلال بيان وزَّعه مكتبه الإعلامي على الصحافة.
وجاء في البيان: "يعلن المكتب الإعلامي للفنان زكي شريف إنفصاله ودياً عن شركة "المولى برودكشن"، التي كانت تتولى إدارة أعماله وتوزيعها. وشدد البيان على أن فسخ العقد تمّ برضى الطرفين، وبناء على قرار مشترك أُخذ بعد اجتماعات عدة".
شريف أعرب خلال البيان عن احترامه لعائلة المولى وشركتهم، اللتين يكنّ لهما كل المحبة والتقدير، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمعه بهما."
يذكر أن زكي كان قد انتهى من تسجيل وتصوير "أوبيريت" خاص بالقدس جمعه بعدد من الفنانين العرب، سيبصر النور في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي. كما بدأ التحضير لأعمال جديدة "يفصح عنها فور جهوزها".

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