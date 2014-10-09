تشارليز ثيرون غير راضية عن جسدها

من المعرف أن الممثلة العالمية Charlize Theron هي من أكثر نجمات هوليوود سحراً وإثارة، إلا أنها وفي التصريح الأخير، كشفت أنها غير مقتنعة بشكلها وغير معجبة بجسدها.

Theron البالغة من العمر 39 عاماً، قالت في هذا الإطار: لا أملك جسداً مثالياً، ودائماً أجد ما يجب تحسينه والعمل عليه، ومع ذلك فأنا سعيدة بشكلي في هذا العمر وهذه المرحلة.

وأضافت: أنا لست من هؤلاء الأشخاص الذين يحتسبون عدد السعرات الحرارية قبل كل وجبة، بل على العكس أسمح لنفسي الإستمتاع بالطعام لأنني أحب الأكل جداً.

هذا وأكدت Charlize التي عاشت طفولة قاسية، أنها تمارس رياضة المشي يومياً في الصباح مع والدتها، من الأجل الحفاظ على رشاقتها.

ومن جهة أخرى، لفتت Charlize Theron، التي عرضت منزلها البحري للبيع منذ فترة، إلى أنها وبعد إقترابها من سن الـ 40، بدأت تشعر بأن الحياة صعبة وتتطلّب الكثير من الشخص ليعيشها بهدوء.

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