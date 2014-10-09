أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تامر حسني يتابع تجهيزات حفله فجراً

Google+ Print
تامر حسني يتابع تجهيزات حفله فجراً تامر حسني يتابع تجهيزات حفله فجراً

الأربعاء 08-10-2014 18:02

حضر الفنان تامر حسني فجر اليوم، إلى الصّالة المقفلة في استاد القاهرة الدولي، للإشراف على تفاصيل حفله الذي سيقام اليوم الأربعاء مع إحدى الشركات التجارية احتفاءاً بمنتجها الجديد، بحضور آلالاف من أعضاء الشركة.

وحضر تامر إلى مكان الحفل برفقة مدير أعماله ميمي فؤاد وفريق عمله، وكان بانتظار مُنظم الحفل وليد منصور الذي أشرف على جميع التفاصيل مع باقي فريق العمل: وليد الحريري، وتامر فوزي، ومحمد جابر.

كما حضر البروفة كل من الفنان أحمد عصام الذي يُقدم فقرة ألعاب نارية ضخمة، والمصور الفوتوغرافي أحمد كوتي الذي يتولّى تصوير الحفل بالكامل.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي