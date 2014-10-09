تامر حسني يتابع تجهيزات حفله فجراً

حضر الفنان تامر حسني فجر اليوم، إلى الصّالة المقفلة في استاد القاهرة الدولي، للإشراف على تفاصيل حفله الذي سيقام اليوم الأربعاء مع إحدى الشركات التجارية احتفاءاً بمنتجها الجديد، بحضور آلالاف من أعضاء الشركة.

وحضر تامر إلى مكان الحفل برفقة مدير أعماله ميمي فؤاد وفريق عمله، وكان بانتظار مُنظم الحفل وليد منصور الذي أشرف على جميع التفاصيل مع باقي فريق العمل: وليد الحريري، وتامر فوزي، ومحمد جابر.

كما حضر البروفة كل من الفنان أحمد عصام الذي يُقدم فقرة ألعاب نارية ضخمة، والمصور الفوتوغرافي أحمد كوتي الذي يتولّى تصوير الحفل بالكامل.

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