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كايت ميدلتون حامل بتوأم

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الأربعاء 08-10-2014 23:27

فجرّت إحدى المصادر الصحفية مفاجأة جديدة بخصوص دوقة كامبريدج الأميرة Kate Middleton، وهي أنها حامل بطفلتين توأم.

ولفت أحد الأشخاص المقربين من Middleton وزوجها الأمير William أنهما إكتشفا هذا الأمر خلال خضوع الأميرة لصور الـ Echo، مشيراً إلى أنهما أصيبا بإرتباك شديد وصدمة قوية حين أخبرتهما الطبيبة بالمفاجأة.

وفور سماع الخبر، إتصل الأمير William بوالده ليشاركه الفرحة، كما طلب منه عدم التكتم على هذا الموضوع، رغبة منه في أن يتشارك سعادته مع جميع المحبين.

يشار إلى أن Kate Middleton تعيش أياماً صعبة في هذه الفترة، بسبب تأثير الحمل على صحتها، كما أنها ألغت جميع مشاريعها ونشاطاتها لحين ولادتها.

 

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