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بالصور...شيرين عبد الوهاب في أحلى حالاتها في عيد الأضحى

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بالصور...شيرين عبد الوهاب في أحلى حالاتها في عيد الأضحى بالصور...شيرين عبد الوهاب في أحلى حالاتها في عيد الأضحى

الأربعاء 08-10-2014 23:56

استحق حفل الفنانة المصرية عبد الوهاب، الذي أُقيم مساء الثلاثاء في فندق "سميراميس"، لقب أقوى سهرات عيد الأضحى، بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية، خصوصاً من الخليج.

شيرين قدّمت معظم أغاني ألبومها الأخير "أنا كتير"، بالإضافة إلى عدة أغاني منها: "مش بتاعة الكلام ده"، و"آه لوجاني تاني"، و"لولا الملامة" للمطربة وردة الجزائرية.

وتألقّت شيرين بفستان فضّي، وبدت بكامل رشاقتها وجاذبيتها، وقدمت العديد من الاستعراضات الرّاقصة خلال فقرتها، الأمر الذي جعل البعض يقول إنها تبدو في "أحسن حالاتها".

رافق شيرين في الحفل المستشار الفنّي لشركة "نجوم ريكورد" ياسر خليل، ومدير أعمالها أيمن نابليون، كما شارك في إحياء الحفل المطرب السعودي ابراهيم السطان، والكويتي فيصل الراشد.

 

 

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