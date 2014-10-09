من هم الفنانون الذين حجّوا هذا العام؟

حرص عدد كبير من الفنانين على أداء فريضة الحج هذا العام، ومن بينهم ياسمين عبد العزيز، ومحمد رجب، وتامر هجرس، وحسن الرداد ووفاء عامر، وحورية فرغلي ومصطفى شعبان، وعمد البعض منهم إلى نشر صور لهم وهم يؤدون مناسك الحج،عبر حساباتهم على موقعيّ "فيس بوك" و"إنستغرام".

لفنانة ياسمين عبد العزيز نشرت صورة لها وهي ترتدي الملابس البيضاء أمام جبل عرفات. أما وفاء عامر التّي أدت فريضة الحج بصحبة زوجها المنتج محمد فوزي، نشرت مجموعة صور على حسابها عبر موقع "فيس بوك" وهي ترتدي الحجاب، من بينها صورة أمام المسجد النبوي وعلّقت عليها: "اليوم من أمام مقام سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام". وخلال وجود عامر في المدينة المنورة التقت الفنانة حورية فرغلي، التي تؤدي فريضة الحج أيضاً، والتقطا عدداً من الصور التّي تجمعهما معا.

كما سافر الفنان حسن الرداد هذا العام لأداء فريضة الحج، ولكنه حرص قبل سفره على حضور ندوة للشيخ خالد الجندي، شرح خلالها مناسك الحج بالتفصيل. ولم يكن حسن الرداد الفنّان الوحيد الذي حضر تلك الندوة، بل تواجدت معه أيضاً الفنانتان دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، اللتان أدتا هما أيضاً هذه الفريضة هذا العام.

تامر هجرس الذي أعلن عن تأجيل تصوير دوره في مسلسل "الصندوق الأسود" بسبب سفره إلى الأراضي المقدسة، نشر صورة له أمام الكعبة، أما الفنان محمد رجب الذي سافر مع والده لأداء مناسك الحج، نشر صوراً عدة له وهو يرتدي ملابس الإحرام من بينها صورة "سيلفي" تظهر في خلفيتها الكعبة المشرفة، وصورة أخرى أثناء وقوفه على جبل عرفه.

الفنان مصطفى شعبان بدوره نشر على حسابه الشخصي ف موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة له أثناء تأديته فريضة الحج، وهو يرتدي الجلباب الأبيض، مما دفع المعجبون إلى التّعليق عليها بعبارات شهيرة كان يرددها شعبان في أعماله من بينها "تبنا إلى الله" و"كله بما يرضي الله".

كما يعرف عن بعض الفنانين حرصهم على أداء فريضة الحج سنوياً، من بينهم الفنان محمد هنيدي الذي تشعره هذه الفريضة بالراحة والسعادة، ومثله الفنان أحمد عز الذي يسافر سنوياً إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج عن والديه، ونجم الجيل تامر حسني الذي يرى أنّه يتخلّص عند تأديته لهذه الفريضة من كل قيود الدنيا ويتفرغ لمناجاة ربه.

ومن الفنانين الذي يعرف عنهم أيضاً تمسكهم بأداء هذه الفريضة، الفنان عمرو دياب والفنانة سهير رمزي ومنال سلامة التّي أدت مناسك الحج لأول مرة بصحبة زوجها المخرج عادل أديب في بداية الألفية الجديدة، وكذلك الفنان خالد محمود والفنانة القديرة عفاف شعيب.

ومن بين الفنانين الذين أنعم عليهم الله بلقب "حاج" حمادة هلال، ويسرا، وإيناس الدغيدي، وفيفي عبده، ونادية الجندي، ونبيلة عبيد، وأحمد بدير، ومحمد متولي، وسامح الصريطي، وصابرين، وكريم عبد العزيز، وشريف منير، وسهير البابلي، وإلهام شاهين، وحنان ترك، وميار الببلاوي. كما عرف عن الفنان الراحل سعيد صالح حرصه على أداء الحج والعمرة، عند الإستطاعة، لكي يمحو ذنوبه بعد تجربة السجن المريرة.

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