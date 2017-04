"الجزيرة 2" يتصدّر المرتبة الأولى في مصر

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول فيلم Anabelle حيث حصد 20 مليون دولار، ودخل فيلم Dracula Untold من المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 21 مليون دولار، دخل أيضاً الفيلم الهندي Bang Bang في المرتبة الثالثة حاصداً 24.1 مليون دولار، ودخل فيلم Gone Girl مباشرة في المرتبة الثانية مع 24.6 مليون دولار ودخل أيضاً الفيلم الصيني Breakup Buddies في المرتبة الأولى حيث حصد 38 مليون دولار .

في أميركا، تراجع فيلم The Maze Runner الى المرتبة الخامسة مع 11.6 مليون دولار، وتراجع فيلم The Boxtrolls الى المرتبة الرابعة حيث جمع 11.9 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم The Equalizer من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث حصد 18.7 مليون دولار، ودخل فيلم Anabelle في المرتبة الثانية مع 37.1 مليون دولار ودخل أيضاً فيلم Gone Girl مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 37.5 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم The Prince في المرتبة الخامسة مع 4343 مشاهد، وتراجع فيلم The Maze Runner من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث شاهده 5237 شخص، ودخل فيلم Gone Girl في المرتبة الثالثة مع 6817 مشاهد، وتراجع فيلم The Equalizer من المرتبة الأولى الى الثانية مع 10571 مشاهد ودخل فيلم Dracula Untold مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 14726 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم "حديد" حيث حصد 830 ألف جنيه، ودخل أيضاً فيلم "حماتي بتحبني" في المرتبة الرابعة حاصداً مليون و 20 ألف جنيه، واحتل فيلم "عمر وسلوى" المرتبة الثالثة بعد أن حصد 3 مليون جنيه، ودخل فيلم "واحد صعيدي" في المرتبة الثانية مع 4 مليون و 200 ألف جنيه ودخل أيضاً فيلم "الجزيرة 2" مباشرة في الى المرتبة الأولى بعد أن حصد 6 مليون 500 ألف جنيه.