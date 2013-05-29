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الحديدي يتوقع صدور تقرير اللجنة الثلاثية بشأن "سد النهضة" غدا

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الحديدي يتوقع صدور تقرير اللجنة الثلاثية بشأن "سد النهضة" غدا الحديدي يتوقع صدور تقرير اللجنة الثلاثية بشأن "سد النهضة" غدا
استدعاء السفير عمل دبلوماسي عادي.. ولا نقبل المساس بحصة من النيل

كتب : أ ش أ منذ 18 دقيقة

توقع الدكتور علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، صدور تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بمشروع سد النهضة الإثيوبي غدا، قائلا "إن موقف هو انتظار هذا التقرير، وسيكون لكل حادث حديث".

وعن استدعاء وزارة الخارجية للسفير الإثيوبي في مصر والاعتراض على الإجراءات الإثيوبية التي استبقت تقرير اللجنة الثلاثية، أجاب الحديدي بأن الخارجية المصرية تقوم بدورها الدبلوماسي سواء بالتشاور مع السفير الإثيوبي في القاهرة وإبلاغه بموقف مصر أو مع السفير المصري لدى إثيوبيا".

وأضاف: "لا يوجد تناقض بين العمل الدبلوماسي والعمل الرسمي الحكومي المصري"، مشيرا إلى أن استدعاء السفير يأتي في هذا الإطار وهو عمل دبلوماسي عادي.

وتابع: "إننا لا نقبل بالمساس بحصة مصر من المياه، وعدم قبول مصر لأي مشروع يؤثر بالسلب على تدفق حصتنا المائية"، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا مع السودان بخصوص هذا الملف، وأن مصر في الأساس ليست ضد أي مشروع تنموى في أية دولة، شريطة عدم التأثير على حصتها المائية.

وقال: "إنه من حقنا أن نظهر وجهة نظرنا انتظارا لتقرير اللجنة الثلاثية"، مضيفا: "إن السيناريوهات للتعامل مع الأزمة تبدأ بالاتصالات المباشرة ثم اللجوء إلى الجهات الأجنبية والدولية، والتخاطب مع أطراف أخرى وصولا إلى إجراءات عديدة أخرى عديدة".

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