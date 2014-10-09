نهاية تفويج الحجاج من مكة اليوم

قال مصطفى عبداللطيف، وكيل وزارة السياحة المشرف على الحج السياحي، إنه سيتقدم بتقرير عن موسم الحج إلى هشام زعزوع، وزير السياحة، حول الإيجابيات والسلبيات التي حدثت هذا الموسم، واصفًا أداء شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج بـ«الجيد»، رغم وجود بعض السلبيات البسيطة .

وأضاف انه ستتم مراعاة بعض الأمور في ضوابط الحج العام القادم، أهمها بحث زيادة تأشيرات الحج الاقتصادي طيران، لتصل إلى 10 آلاف تأشيرة، وذلك بسبب إقبال المواطنين الكبير على هذا المستوى، فضلًا عن تغيير نظام القرعة، بحيث يسمح لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باصطحاب أحد أقرباءهم حتى الدرجة الثانية لخدمتهم والعناية بهم، وأشار إلى أن الوزارة ستبحث مع غرفة شركات السياحة ضرورة إخضاع جزء من مستحقات المطوفين حتى نهاية الحج، حتى يتم تقييم أداءهم وخصم الجزء المتبقي من مستحقاتهم حال حدث تقصير في أداء الخدمة .

وأكد «عبداللطيف» أن الشكاوى التي رصدتها لجان البعثة المتواجدة بالسعودية أغلبها بمناطق منى وعرفات، لافتًا إلى أنه تم حل البعض منها، وتم تحرير محاضر لبعض المطوفين السعوديين بالمخالفات الأخرى، كتعطل أجهزة التكييف وسوء حالة الصرف الصحي ببعض المخيمات وفساد بعض الوجبات الغذائية.

ومن جهته، أوضح باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أن بعثة الحج السياحي عقدت، الأربعاء، ثاني جلساتها مع مؤسسة الطوافة السعودية لعرض الشكاوى التي تقدم بها الحجاج وأصحاب شركات السياحة ضد بعض المطوفين لسوء الخدمة ببعض مخيمات منى وعرفات، وللمطالبة بالتعويض المادي لبعض الحجاج ممن حدثت لهم أضرار، منوهًا إلى أن مؤسسة الطوافة أشادت بموقف الحجاج المصريين، الذين لم يفتعلوا مشاكل بسبب سوء الخدمات ببعض المخيمات، في حين قامت بعض الجنسيات الأخرى بقطع الطريق، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات تم حلها بالفعل بعد تلقى اللجان الشكاوى .

وأوضح «السيسى» أن برامج الحج الاقتصادي هذا العام شهدت زيادة كبيرة في الخدمات بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن عدد الشكاوى والمخالفات التي حررت لا تتجاوز الـ 30 مخالفة، في وقت تنفذ فيه شركات السياحة أكثر من 29 ألف، مما يؤكد على تميز موسم الحج هذا العام، مشيرًا إلى أن لجان السياحة بالمدينة المنورة بدأت، منذ الأربعاء، في تسكين الحجاج المصريين القادمين من مكة وعددهم 20 ألف، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على مشرفي الشركات بحل كافة المشكلات التي تواجه الحجاج .

ومن جهتها بدأت أمس شركة مصر للطيران في تشغيل جسرها الجوي لنقل الحجاج، وذلك بتسيير ما يقرب من 20 رحلة جوية من مطار جدة السعودي ما بين رحلات منتظمة وإضافية إلى المطارات المصرية، فيما تبدأ أولى رحلات العودة من المدينة المنورة، ابتداء من الجمعة المقبل، وقال الطيار سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستسير 275 رحلة جوية لنقل حوالي 70 ألف حاجًا من الأراضي المقدسة، بواقع 155 رحلة من جدة و120 رحلة من المدينة المنورة.