رئيس العراق: امنعوا سقوط عين العرب في يد داعش

دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى العمل من أجل منع سقوط مدينة عين العرب (كوباني)، شمالي سوريا، بيد الإرهاب، في إشارة إلى تنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

جاء ذلك خلال استقبال «معصوم» في منزله ببغداد، الأربعاء، سفير الولايات المتحدة لدى العراق، ستيوارت جونز، حسب بيان صدر عن الرئاسة العراقية.

وأكد «معصوم»، حسب البيان، خلال اللقاء على «أهمية تقدير الوضع الخطير في مدينة كوباني، وتأثير تداعياته المحتملة على الوضع الأمني في العراق وسوريا وعموم المنطقة».

وطلب «معصوم» من «الولايات المتحدة ودول التحالف ضرورة العمل من أجل الدفاع عن كوباني ومنع سقوطها وسيطرة الإرهاب عليها».