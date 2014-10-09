ضغوط حقوقية وبرلمانية على حكومة المغرب لإلغاء عقوبة الإعدام

دعا حقوقيون وبرلمانيون مغاربة، الأربعاء، السلطات في بلادهم إلى «التصويت بالإيجاب» على برتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، ومن المرتقب أن تعرضه الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة والتصويت للمرة الخامسة، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

وطالب كل من الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام (مستقل) وشبكة «برلمانيون وبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام» و«شبكة محامين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام»، الحكومة المغربية إلى «المبادرة بالتوقيع على القرار الأممي (البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة، وإصلاح القانون الجنائي المغربي بما يضمن عدم تنفيذها وخلو الأحكام التي يصدرها القضاء المغربي منها».

واعتبرت هذه الهئيات، في بيان مشترك أصدرته خلال ندوة صحفية، الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن «السجناء الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في المغرب، يعيشون أوضاعًا مقلقة ويعانون اضطرابات نفسية وعقلية حادة»، مطالبة الحكومة المغربية بـ«العمل على المصادقة على التشريعات الدولية القاضية بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام».