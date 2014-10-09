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كوريا الشمالية تشكو جارتها بسبب تبادل إطلاق نار قرب الحدود البحرية

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قدمت كوريا الشمالية شكوى ضد كورياالجنوبية بسبب تبادل إطلاق النار قرب الحدود البحرية الغربية التييسودها التوتر، بحسب مصادر عسكرية كورية جنوبية.

وقال مصدرعسكري «الأربعاء أرسلت كوريا الشمالية شكوى بشان الحادث»، غير أنه رفض كشف النقاب عمن أرسل الشكوى أو لمن، بحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال مصدر أخر إن الشكوى لم ترسل إلى كوريا الجنوبية عبر قناة الاتصال الثنائية عند قرية بانمونجوم المنزوعة السلاح بين الكوريتين، مما يشير إلى أن لجنة الدفاع الكورية الشمالية استخدمت خط الاتصال العسكريللاتصال بمكتب الأمن القومي التابع للرئاسة الكورية الجنوبية .

وأضاف: «ليس من المعتاد أن ترسل الشمال مثل هذه الشكوى في حالات نقومفيها بحملة ضد زوارقها التي تقوم بالصيد بطريقة غير قانونية فيمياهناالاقليمية».

كانت زوارق دوريات من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية قد تبادلت، الثلاثاء،إطلاق النار، بالرغم من وجود مؤشرات محتملة على تحسن العلاقات في الآونةالأخيرة بينهما، حسبما ذكر تقرير إخباري.

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